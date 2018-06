Washington (dpa) - Bis zu 60 Menschen sind in den USA verletzt worden, als ein Auto in eine Parade von Wanderern raste. Das berichtet der TV-Sender WCYB. In Lebensgefahr schwebt den Angaben zufolge niemand. Mehr als ein Dutzend Verletzte wurde teils mit Hubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Unfall ereignete sich im Ort Damascus in Virginia. Wie es dazu kam, war zunächst unklar. In Damascus findet gerade ein Wanderfestival statt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.