Washington (AFP) Ein Lottospieler in den USA ist auf einen Schlag um fast 600 Millionen Dollar reicher geworden. Der Besitzer eines in Florida gekauften Scheins mit den richtigen Gewinnzahlen knackte am Samstagabend (Ortszeit) den Jackpot beim Gewinnspiel Powerball, wie die Lotterie auf ihrer Webseite bekanntgab. Es ist der zweitgrößte Lotto-Jackpot weltweit und der höchste Lottogewinn einer Einzelperson.

