Washington (AFP) Ein riesiger Jackpot bringt die US-Bürger ins Träumen: 600 Millionen Dollar (467 Millionen Euro) warten in der Lotterie Powerball auf den oder die glücklichen Gewinner. Zahlreiche hoffnungsvolle Lottospieler nutzten noch die letzten Stunden vor der Ziehung am späten Samstagabend (Ortszeit), um ihren Tipp abzugeben. Falls niemand die richtigen Zahlen auswählt, könnte der Topf vor der nächsten Ziehung am Mittwoch auf knapp eine Million Dollar anschwellen. Dann wäre der Jackpot der größte, der jemals in den USA zu holen war.

