Berlin (dpa) - Das gescheiterte Drohnenprojekt "Euro Hawk" wird Anfang Juni den Verteidigungsausschuss beschäftigen. Am 5. Juni will Verteidigungsminister Thomas de Maizière dort einen Bericht zu dem Projekt vorstellen. Unklar ist, seit wann das Ministerium von den Problemen bei der Zulassung der Drohne wusste. Einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" zufolge, wusste die Bundeswehr schon seit 2004 davon. De Maizière hatte das "Euro Hawk"-Projekt am vergangenen Dienstag gestoppt.

