Kairo (AFP) Ein Stützpunkt der ägyptischen Polizei auf der Sinai-Halbinsel ist am Montag unter heftigen Beschuss geraten. Die Angreifer hätten "schwere Waffen" eingesetzt, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur Mena ein Regierungsmitglied. Die Bewaffneten seien in die Flucht getrieben worden, Angaben über Opfer gab es nicht. Die Attacke erfolgte vier Tage nach der Entführung von sieben Sicherheitskräften in dem dünn besiedelten Gebiet.

