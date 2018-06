Hannover (AFP) Die Steueraffäre von FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat offensichtlich bei vielen Steuersündern die Angst vor der Entdeckung geweckt. So stieg in Niedersachsen seit Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Hoeneß die Zahl der Selbstanzeigen "rasant" an, wie eine Sprecherin des niedersächsischen Finanzministeriums in Hannover am Montag auf Anfrage sagte.

