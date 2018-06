Bukarest (AFP) Das im vergangenen Sommer verunglückte deutsche Containerschiff "MSC Flaminia" ist in Rumänien eingetroffen, um vor der Instandsetzung letzte Rückstände gefährlicher Substanzen zu beseitigen. Der Frachter sei im Hafen Constanta im Südosten des Landes vor Anker gegangen, teilten die Behörden am Wochenende mit. Nach einer Beseitigung von noch verbliebenen Schadstoffen in dem 290-Meter-Schiff werde es in einer Werft im rumänischen Mangalia am Schwarzen Meer instand gesetzt.

