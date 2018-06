Brasília (dpa) - Knapp vier Wochen vor dem Confederations Cup in Brasilien läuft im Stadion des Eröffnungsspiels in der Hauptstadt Brasília noch nicht alles rund. Bis zum endgültigen Test am Sonntag müssten noch Anpassungen vorgenommen werden, räumte der für die WM-Vorbereitung verantwortliche Sonderminister, Claudio Monteiro, ein. Der erste Probelauf zur Eröffnung des "Estadio Nacional Mané Garrincha" sei aber ein Erfolg gewesen. Medien hatten nach der Probepartie zwischen zwei regionalen Clubs von Problemen berichtet. So hätten Fans Schwierigkeiten gehabt, das Eingangstor zu finden.

