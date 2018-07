Köln (SID) - Das Spiel um den europäischen Supercup wird am 30. August in Prag ausgetragen. Dort trifft der Sieger des Finales der Champions League am kommenden Samstag in London zwischen Borussia Dortmund und Bayern München auf den Europa-League-Gewinner FC Chelsea. Folglich wird einer der beiden Bundesliga-Vertreter an diesem Wochenende nicht zeitgleich am vierten Bundesliga-Spieltag der kommenden Saison antreten können und seine Begegnung zu einem späteren Zeitpunkt nachholen müssen.

Am 17. oder 18. Dezember greift der Gewinner der Königsklasse als Vertreter Europas bei der Klub-WM in Marokko (11. bis 21. Dezember) in das Turnier ein. Entsprechend verpassen die Bayern oder die Borussen den 17. Liga-Spieltag.

Sollten die Münchner am 1. Juni in Berlin gegen den VfB Stuttgart den DFB-Pokal gewinnen, kommt es am 27. Juli in Dortmund um den nationalen Supercup wie im Vorjahr zum Duell des Meisters gegen den "Vize", also Bayern gegen BVB.

Zu einem weitere Aufeinandertreffen der beiden Erzrivalen könnte es auch bei einem Vorbereitungsturnier am 20. und 21. Juli kommen, an dem außerdem Gastgeber Borussia Mönchengladbach und der Hamburger SV teilnehmen.