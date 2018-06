Neu Delhi (AFP) Auf seiner ersten Auslandsreise seit seinem Amtsantritt hat Chinas neuer Ministerpräsident Li Keqiang in Indien für eine verstärkte Kooperation der beiden bevölkerungsreichsten Staaten der Erde geworben. Er wolle "das gegenseitige Vertrauen stärken, die Zusammenarbeit ausbauen und sich der Zukunft zuwenden", sagte Keqiang bei einem Treffen mit dem indischen Regierungschef Manmohan Singh am Montag in Neu Delhi. Die Wahl seines Besuchsziels ist hoch symbolisch. Zuletzt war ein Grenzkonflikt zwischen den beiden Atommächten wieder aufgeflammt, der die bilateralen Beziehungen seit Jahrzehnten belastet.

