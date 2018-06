Bagdad (AFP) Eine Serie von Anschlägen und Angriffen mit mindestens 50 Toten hat den Irak zu Wochenbeginn erschüttert. Bei Bombenanschlägen in mehreren Städten wurden am Montagmorgen mindestens 26 Menschen getötet und mehr als 160 verletzt, wie Polizisten und Rettungskräfte mitteilten. Bei Angriffen auf Polizeiwachen in der westlichen Unruheprovinz Al-Anbar wurden 24 Polizisten getötet.

