Paris (AFP) Die Klimaerwärmung ist im vergangenen Jahrzehnt laut einer Studie schwächer ausgefallen als angenommen. Diese "Pause" bei der Erderwärmung lasse die schlimmsten Szenarien für den Klimawandel in diesem Jahrhundert zwar unwahrscheinlich werden, erklärten Wissenschaftler in einem Beitrag für das Magazin "Nature Geoscience" am Sonntag. Die Erwärmung bleibe aber voraussichtlich deutlich über dem von der internationalen Gemeinschaft angestrebten Ziel, den Anstieg auf zwei Grad im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung zu begrenzen.

