Rehlingen (SID) - Stabhochspringer Björn Otto (Köln) präsentiert sich knapp drei Monate vor Beginn der Leichtathletik-WM in Moskau (10. bis 18 August) in bestechender Form. Der Olympia-Zweite gewann am Montag den Wettkampf beim Meeting im saarländischen Rehlingen mit einer Höhe von 5,70 m souverän vor Tobias Scherbarth (5,50 m/Leverkusen). Otto hatte erst am vergangenen Samstag das Springen in Athen gewonnen.

Hochspringerin Ariane Friedrich (Frankfurt) erlebte in Rehlingen dagegen eine herbe Enttäuschung. Die 29-Jährige scheiterte bei ihrem Comeback nach neunmonatiger Wettkampfpause dreimal an der Höhe von 1,83 m und wurde beim Sieg der Französin Melanie Melfort (1,86 m) mit 1,80 m am Ende geteilte Vierte.