New York (dpa) - "30 Rock"-Schauspielerin Katrina Bowden hat dem US-Musiker Ben Jorgensen das Ja-Wort gegeben. Die Hochzeit fand laut Promi-Portal "People.com" in Manhattan statt. Zum Flittern fahren die beiden demnach nach Hawaii. Das Paar war seit eineinhalb Jahren verlobt. Bowden spielt in der erfolgreichen US-Fernsehserie "30 Rock" die persönliche Assistentin von Liz Lemon (Tina Fey). Jorgensen ist der frühere Frontmann der Band Armor for Sleep. 2010 veröffentlichte er seine erste Solo-Platte.

