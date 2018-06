Las Vegas/Los Angeles (dpa) - Die amerikanische Country-Pop- Sängerin Taylor Swift (23) hat bei den Billboard Awards abgesahnt: Bei der Musikpreis-Verleihung in Las Vegas erhielt sie in der Nacht zum Montag (Ortszeit) acht Auszeichnungen, darunter in den Hauptkategorien als "Bester Künstler" und für ihr Hitalbum "Red".

Der belgisch-australische Sänger Gotye gewann insgesamt vier Preise, auch für den besten Rock-Song. Auf ebenso viele Trophäen brachte es die R&B-Sängerin Rihanna.

Je drei Preise gingen an die britisch-irische Boyband One Direction, an Rapperin Nicki Minaj und an Pop-Ikone Madonna. Die 54-jährige Künstlerin nahm in Las Vegas die Trophäen als bester Tournee-Star, für das Top-Tanz-Album ("MDNA") und in der Sparte "Bester Tanz Künstler" entgegen. Justin Bieber gewann in den Kategorien "Bester männlicher Künstler" und als "Top Social Artist" für seine Präsenz in den sozialen Netzwerken. Prince erhielt den "Icon Award" für sein Lebenswerk, das zehn Platin-Alben und dutzende Top-Singles umfasst.

Neben den Preisen ging es in der dreistündigen Show vor allem um die Auftritte. Taylor Swift gab ihren neuen Song "22" zum Besten, Jennifer Lopez und Pitbull präsentierten "Live It Up". Bruno Mars eröffnete die Show mit seiner neuen Single "Treasure". Auch Bieber, Selena Gomez, Chris Brown und Nicki Minaj standen auf der Bühne.

Im vorigen Jahre wurde die britische Sängerin Adele groß gefeiert. Sie räumte damals zwölf Auszeichnungen ab, darunter für "Bestes Album" und "Beste Künstlerin". Die von der Musikzeitschrift Billboard vergebenen Preise werden nach den Chart-Platzierungen und der Populärität der Künstler ermittelt.

