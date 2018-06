Moskau (AFP) Der französische Schauspieler und Wahl-Russe Gérard Depardieu ist seit Montag auch offizieller Unternehmer: Er sei in Saransk in der 650 Kilometer östlich von Moskau gelegenen Region Mordwinien registriert worden, sagte der Direktor des russischen Kinoarchivs, Nikolai Borodatschew, der Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Depardieu will in der vor allem als Standort vieler Straflager bekannten Region ein Café aufmachen.

