Köln (SID) - Rafael Nadal steht dank seines Masters-Titels in Rom wieder unter den besten Vier der Tennis-Weltrangliste und geht damit bei den French Open in Paris (26. Mai bis 9. Juni) einem Viertelfinalduell mit den Topspielern aus dem Weg. Der 26-jährige Spanier rückte nach dem 6:1, 6:3 im Finale gegen Roger Federer (Schweiz) auf Platz vier vor. An der Spitze steht weiterhin Novak Djokovic (Serbien) vor Andy Murray (Großbritannien) und Federer.

Bester Deutscher ist Routinier Tommy Haas (Los Angeles/USA) auf Platz 14 vor Philipp Kohlschreiber (Augsburg), der vier Plätze gutmachte und nun auf Platz 18 steht. In Paris gehört zudem Florian Mayer (Bayreuth) als 30. zu den 32 gesetzten Spielern.

Bei den Damen baute Serena Williams ihre Führung durch den Triumph in Rom aus. Die 31-jährige Amerikanerin liegt nun deutlich vor der Russin Maria Scharapowa, die im vergangenen Jahr das Grand-Slam-Turnier in Paris gewann.

Angelique Kerber (Kiel) verlor einen Platz und rutschte auf Rang acht ab. Julia Görges (Bad Oldesloe) und Sabine Lisicki (Berlin) als 24. und 32. gehören in Roland Garros ebenfalls zu den gesetzten Spielerinnen. Mona Barthel (Bad Segeberg) verpasste dagegen die Setzliste als 33. knapp.