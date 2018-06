New York (AFP) Eine Gitarre der Beatles hat bei einer Auktion in New York mit hunderten Erinnerungsstücken an legendäre Bands und Musiker alle Erwartungen übertroffen. Die elektrische Vox-Gitarre kam für den stolzen Preis von 408.000 Dollar (317.000 Euro) unter den Hammer, wie das Auktionshaus Julien's am Sonntag mitteilte. Ihr Wert war demnach auf lediglich 200.000 bis 300.000 Dollar geschätzt worden.

