Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama will in dieser Woche seinen Standpunkt zu kontroversen Themen wie dem Einsatz bewaffneter Drohnen und dem Gefangenenlager Guantanamo erläutern. Obama werde am Donnerstag an der National Defense University in Washington eine Rede zur Anti-Terror-Strategie halten, sagte ein ranghoher Mitarbeiter des Weißen Hauses am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.