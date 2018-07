Oldenburg (SID) - Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat zum Auftakt des Play-off-Halbfinals das Duell der beiden besten Rückrundenteams gewonnen. Der Vizemeister setzte sich bei EWE Baskets Oldenburg mit 86:84 (79:79, 34:35) nach Verlängerung durch und ging in der best-of-five-Serie mit 1:0 in Führung.

Am Samstag kann Ulm, das in der zweiten Saisonhälfte wie Oldenburg 13 Siege bei vier Niederlagen verbuchte, vor heimischer Kulisse den nächsten Schritt in Richtung Finaleinzug machen. Zum Auftakt des zweiten Halbfinals empfängt Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg am Mittwoch Bayern München.

Angeführt von MVP und Topscorer John Bryant (24 Punkte) behielt Ulm auch im dritten Vergleich in der Saison die Oberhand. Bryant hatte die Gäste zunächst mit einem verwandelten Dreier 67 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit in die Verlängerung geführt und mit einem erneuten Treffer aus der Distanz in der Overtime auf die Siegerstraße gebracht.

Bei Ex-Meister Oldenburg, das sich Ende der ersten Halbzeit einen Zehn-Punkte-Vorsprung erspielt hatte, stachen Julius Jenkins (21), Rickey Paulding (18) und Dru Joyce (17) hervor.