Ulm (SID) - Basketball-Nationalspieler Per Günther hat seinen Vertrag bei Vizemeister ratiopharm Ulm um zwei Jahre bis 2015 verlängert. "Ich wäre jetzt an einem Punkt gewesen, an dem es interessant gewesen wäre, vielleicht noch einen kleinen Schritt zu machen, aber der Standort Ulm ist so wahnsinnig gewachsen", sagte Günther: "Wenn man so viel bekommt, ist es auch Zeit, etwas zurückzugeben."

Der 25 Jahre alte Aufbauspieler spielt bereits seit 2008 bei den Schwaben und ist nach schweren ersten Jahren längst zum Leistungsträger und Publikumsliebling geworden. Deswegen unterschrieb der von vielen Vereinen umworbene Point Guard auch gleich für zwei Spielzeiten. "Ich habe keine Lust, jedes Jahr zu überlegen, ob ich wechseln will oder nicht", sagte Günther.

Für die Ulmer Verantwortlichen kam die schnelle Zusage Günthers durchaus überraschend. "Per hatte Angebote von fast allen deutschen Topteams - unter anderem aus Berlin", sagte Manager Thomas Stoll: "Per hat nicht lange verhandelt - er wollte unbedingt hier bleiben."