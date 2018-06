Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Dienstag mit 8462 Punkten zwar einen Rekordstand erreicht, bis zum Mittag konnte er ihn jedoch nicht verteidigen. Der deutsche Leitindex rutschte um 0,34 Prozent auf 8427 Punkte ab.

Nach zehn starken Tagen in Folge boten Bedenken über ein Ende der lockeren Geldpolitik der US-Notenbank Fed Anlass für Gewinnmitnahmen. Der MDax gab um 0,37 Prozent nach auf 14 112 Punkte. Der TecDax fiel um 0,98 Prozent auf 962 Punkte. Für den EuroStoxx 50 ging es um 0,63 Prozent auf 2807 Punkte nach unten.

Am Mittwoch werden die Notenbanken mit ihren Sitzungsprotokollen in den Fokus rücken. Angesichts der Höchststände im Dax und Dow Jones werde man dem US-Notenbankpräsidenten Ben Bernanke noch genauer zuhören, meinte Sarah Brylewski von Gekko Markets. "Die bisherige Rally ist zu einem großen Teil eine Gelddruck-Rally. Weicht Bernanke einen Schritt zurück, könnten dies auch die Aktienmärkte tun", so die Expertin.

Besonders deutlich erwischten die Gewinnmitnahmen europaweit die zuletzt kräftig gestiegenen Autotitel, allen voran Daimler mit minus 3,19 Prozent. Der Sektorindex war seit Mitte April um ein Viertel angesprungen. Nach einem Pressebericht sorgen sich Börsianer nun vor Luxussteuern in China. Aber auch die Banken tendierten schwach. Papiere der Deutschen Bank fielen um 2,84 Prozent zurück, nachdem sowohl JPMorgan als auch Macquarie ihre Einstufungen gesenkt haben. Zuletzt weniger gefragte Infineon-Aktien erklommen indes mit plus 1,92 Prozent die Dax-Spitze.

Im MDax setzten sich Wacker Chemie mit plus 3,16 Prozent ab und bestätigten damit den positiven Trend im Solarsektor. Die Strafzolldebatte ist am Markt wieder in den Fokus gerückt. Einer Meldung zufolge wollen China, Europa und die USA einen Handelskrieg wegen des Streits über Strafzölle für Solarzellen abwenden. Zudem hatte JA Solar am Vorabend an der Nasdaq mit einem satten Kurssprung von 70 Prozent eine Steilvorlage für den Sektor geliefert. Der Hersteller von Solarzellen und Photovoltaiksystemen hatte im ersten Quartal weniger Verlust geschrieben als gedacht und von einer unerwartet starken Nachfrage aus Japan profitiert.

Im TecDax zogen SMA Solar um 2,66 Prozent an. Ein solides erstes Quartal reichte den Anlegern bei United Internet nach der jüngsten Rekordrally nicht für weitere Kursgewinne. Sie sackten um 7,55 Prozent ab.