Tokio (dpa) - Die Börse in Tokio hat mit Blick auf die Sitzung der japanischen Zentralbank gut behauptet geschlossen. Der Nikkei-Index ging mit einem leichten Aufschlag von 0,13 Prozent beim Stand von

15 381 Punkten aus dem Handel. Die Bank of Japan trat inzwischen zu einer zweitägigen Sitzung zusammen. Am Markt wird erwartet, dass die BoJ ihre Einschätzung der allgemeinen Wirtschaftslage anhebt. Zugleich dürfte sie ihren geldpolitischen Kurs unverändert beibehalten, nachdem sie im April eine drastische Ausweitung der Geldmenge beschlossen hatte.

