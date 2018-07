Berlin (AFP) Die CSU hat Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) aufgefordert, die Pädophilie-Vorwürfe gegen die Grünen aufklären zu lassen. CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt bat den Parlamentspräsidenten der "Passauer Neuen Presse" (Mittwochsausgabe) zufolge in einem Brief darum, Berichte über die finanzielle Unterstützung einer Pädophilen-Arbeitsgemeinschaft durch die Bundestagsfraktion der Grünen in den 80er Jahren überprüfen zu lassen.

