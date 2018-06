Walldorf (Deutschland) (AFP) Der Software-Konzern SAP will verstärkt Menschen mit Autismus als IT-Spezialisten einstellen. Bis 2020 wolle das Unternehmen 650 Autisten als Softwaretester, Programmierer und Spezialisten für Datenqualitätssicherung einstellen, sagte ein SAP-Sprecher am Dienstag in Walldorf. Das entspreche etwa einem Prozent der aktuell 65.000 Beschäftigte umfassenden Belegschaft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.