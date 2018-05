Los Angeles (AFP) Der "The Doors"-Mitgründer und Keyboarder Ray Manzarek ist nach einem langen Kampf gegen den Krebs in Deutschland gestorben. Der US-Musiker sei am Montag im Alter von 74 Jahren in einer Klinik in Rosenheim gestorben, wo er zur Behandlung gewesen sei, teilte die Band auf ihrer Facebook-Seite mit. Seine Frau und seine Brüder seien in den letzten Stunden bei ihm gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.