Johannesburg (AFP) In Südafrika sind zehn streikende Minenarbeiter des deutschen Chemiekonzerns Lanxess bei Auseinandersetzungen mit dem Sicherheitsdienst ihres Arbeitgebers verletzt worden. Die Wachleute schossen am Dienstag mit Gummigeschossen auf die protestierenden Angestellten einer Chrom-Mine in Rustenburg, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte. Zuvor hatten sich dort im Morgengrauen rund 500 Bergarbeiter an einer Mahnwache beteiligt. Gewerkschaftern zufolge streiken sie seit einer Woche wegen nicht gezahlter Zuschläge.

