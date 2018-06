Brüssel/Kopenhagen (dpa) - Europas Flüsse, Seen und Küsten bieten überwiegend ungetrübten Badespaß. Bei der großen Mehrheit (94 Prozent) der Badestellen ist die Wasserqualität passabel bis ausgezeichnet.

Das geht aus einem Bericht hervor, den die Brüsseler EU-Kommission und die Europäische Umweltagentur in Kopenhagen am Dienstag vorstellten. Die Urlaubsländer Zypern, Malta, Kroatien und Griechenland hätten hervorragende Wasserqualität. An deutschen Küsten bekamen fast vier von fünf Badestellen das Gütesiegel "exzellent". Bei Deutschlands Binnengewässern war die Qualität an fast neun von zehn Stellen sehr gut.

