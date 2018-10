Cannes (dpa) - Hollywoodstar Michel Douglas (68) hat beim Filmfestival Cannes mit den Tränen gekämpft.

Als er sich am Dienstag erinnerte, wie US-Regisseur Steven Soderbergh ihm vor einiger Zeit die Rolle des Entertainers Liberace anbot, geriet Douglas ins Stocken. "Für mich war das...", sagte er noch, bevor seine Stimme versagte und ihm Tränen in die Augen stiegen. "Das war nämlich gleich nach meiner Krebserkrankung - und dann bekam ich dieses wunderbare Geschenk. Ich bin Steven (Soderbergh) und (Produzent) Jerry (Weintraub) und all den anderen unendlich dankbar, dass sie auf mich gewartet haben!"

Danach brach er erneut ab und rang einige Momente lang um Fassung. Douglas war an Kehlkopfkrebs erkrankt und hatte vor rund zwei Jahren verkündet, die Krankheit besiegt zu haben.

Der Schauspieler ("Basic Instinct", "Wall Street") spielt in dem Cannes-Wettbewerbsbeitrag "Behind the Candelabra" den extravaganten Pianisten und Entertainer Liberace (1919-1987), der durch seine pompösen Shows und Auftritte berühmt wurde. Der Film von Soderbergh (50) zeigt die über Jahre geheime Beziehung, die Liberace zu dem deutlich jüngeren Scott Thorson - gespielt von Matt Damon (42) - hatte.

Festival