San Francisco (SID) - Die 50. Super Bowl wird 2016 in der Heimat von Vizemeister San Francisco 49ers ausgespielt. Das gaben die Klubbesitzer der amerikanischen Football-Profiliga NFL am Dienstag bekannt. Das neue Stadion der 49ers in Santa Clara setzte sich gegen die Miami Arena durch. Für die 51. Super Bowl 2017 wurde Houston auserkoren. Im kommenden Jahr wird das NFL-Endspiel in East Rutherford im US-Bundesstaat New Jersey ausgerichtet.

In diesem Jahr hatten sich die Baltimore Ravens in der 47. Super Bowl in New Orleans gegen San Francisco mit 34:31 durchgesetzt.