München (dpa) - Nach wiederholtem Scheitern mit der Nationalmannschaft und dem FC Bayern sieht Kapitän Philipp Lahm für das diesjährige Champions-League-Finale seine bislang beste Möglichkeit auf den ersehnten großen Coup.

"Es ist jetzt, in diesem Spiel, auf jeden Fall die größte Chance, einen internationalen Titel zu gewinnen", sagte der 29-Jährige in einem Interview des "Kicker". "Wir haben zu 100 Prozent die Chance, jetzt diesen Titel zu holen. In den letzten Jahren war das nicht der Fall."

Mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister verlor Lahm 2010 und 2012 das Königsklassen-Endspiel. Mit dem DFB-Team stehen drei Halbfinal-Niederlagen bei EM und WM und eine Niederlage im EURO-Endspiel 2008 zu Buche.

Der Ruf der Generation Lahm/Schweinsteiger hänge auch von einem großen Erfolg hab. "Wir wollen einen internationalen Titel gewinnen, alle anderen haben wir schon. Aber auch nach dem Finale in London haben wir noch immer die Möglichkeit, diese Trophäe zu gewinnen", betonte Lahm in der bislang "schönsten Saison" seiner Laufbahn. "Der FC Bayern steht vor rosigen Zeiten. Aber: Wir wollen diesen Titel so schnell wie möglich."