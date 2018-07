Paris (SID) - Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain hat für den Fall des Abgangs von Trainer Carlo Ancelotti zu Real Madrid offenbar vorgebaut und Kontakt mit Rafael Benitez aufgenommen. Das berichtet die französische Sporttageszeitung L'Equipe. Demnach soll Benitez, der wenige Tage vor seinem Abschied vom FC Chelsea mit den Londonern die Europa League gewonnen hatte, bereits sein Interesse an der Übernahme des Jobs signalisiert haben.

Neben dem 53-jährigen Spanier hat Paris laut L'Equipe aber auch Roberto Mancini, der zuletzt beim englischen Vorjahrsmeister Manchester City entlassen wurde, und Russlands Nationaltrainer Fabio Capello ins Auge gefasst, sollte Ancelotti den Klub verlasen.

Ancelotti hatte Paris am Sonntag offiziell um eine Freigabe für einen Wechsel zum spanischen Rekordmeister Real Madrid, der am Montag die Trennung von José Mourinho verkündet hatte, gebeten. Bisher sträubt sich St. Germains Präsident Nasser al-Khelaifi aber gegen einen Abgang des 53 Jahre alten Italieners. Ancelottis Vertrag in der Seine-Metropole läuft noch ein Jahr.