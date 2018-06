Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Mai:

21. Kalenderwoche

141. Tag des Jahres

Noch 224 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Hermann, Konstantin, Wiltrud

HISTORISCHE DATEN

2012 - Ein Selbstmordattentäter der Ansar al-Scharia, eine Unterorganisation des Terrornetzes Al-Kaida sprengt sich in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa in die Luft. Es sterben mindestens 96 Menschen.

2011 - Auf Island bricht der Vulkan Grimsvötn aus. Vorsorglich wird ein Flugverbot im Umkreis von 200 Kilometern erlassen.

2008 - Manchester United gewinnt in Moskau in einem rein britischen Finale gegen den FC Chelsea mit 6:5 nach Elfmeterschießen die Champions League.

2003 - Bei einem Erdbeben der Stärke 6,8 in Algerien werden im Norden des Landes mindestens 2266 Menschen getötet.

1998 - Mit einer feierlichen Zeremonie wird in Lissabon die letzte Weltausstellung des 20. Jahrhunderts eröffnet.

1990 - In den Montagehallen des IFA-Kombinates Pkw in Mosel bei Zwickau läuft der erste in der DDR montierte VW Polo vom Band. Am selben Tag wird der dreimillionste Trabant produziert.

1975 - In Stuttgart-Stammheim beginnt der Terroristenprozess gegen führende Mitglieder der Baader-Meinhof-Bande: Ulrike Meinhof, Andreas Baader, Jan-Carl Raspe und Gudrun Ensslin.

1938 - Unter dem Titel "99%" werden sieben der 24 Szenen aus der Folge "Furcht und Elend des Dritten Reiches" von Bertolt Brecht unter der Regie des Autors in Paris aufgeführt.

1927 - Der Amerikaner Charles Lindbergh landet mit seinem Flugzeug nach dem ersten Nonstop-Alleinflug von New York über den Atlantik auf dem Flughafen Le Bourget bei Paris.

AUCH DASS NOCH

2007 - dpa meldet: Ein fünfjähriger Junge ist in Stuttgart mit seinem Polizei-Bobby-Car "Streife gefahren". Die Beamten begrüßte er "kollegial freundlich". Als er auf die Jungendschutzbestimmungen hingewiesen wurde, sah er ein, "dass er nun Dienstende hat", so die Polizei.

GEBURTSTAGE

1978 - Katharina Wagner (35), deutsche Theater- und Opernregisseurin

1973 - Niels Ruf (40), deutscher Moderator

1938 - Urs Widmer (75), Schweizer Schriftsteller ("Der Geliebte meiner Mutter")

1929 - Hans Traxler (84), deutscher Karikaturist ("Birne, das Buch zum Kanzler"), Mitbegründer des Satiremagazins "pardon"

1898 - Walter Muschg, Schweizer Literaturhistoriker, gest. 1965

TODESTAGE

1973 - Carlo Emilio Gadda, italienischer Schriftsteller, geb. 1893

1949 - Klaus Mann, deutscher Schriftsteller ("Mephisto"), geb. 1906