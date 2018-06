Teheran (AFP) Der frühere iranische Präsident Akbar Haschemi Rafsandschani darf bei der Präsidentenwahl in seinem Land am 14. Juni nicht antreten. Das berichtete das iranische Staatsfernsehen am Dienstag unter Berufung auf eine Erklärung des Innenministeriums. Der 78-Jährige, der zwischen 1989 und 1997 bereits das Präsidentenamt innehatte, hatte die Wirtschafts- und Außenpolitik des scheidenden Staatschefs Mahmud Ahmadinedschad kritisiert.

