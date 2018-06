Kaduna (dpa) - Bei einer Militäroffensive haben die nigerianischen Streitkräfte 120 mutmaßliche Anhänger der islamistischen Sekte Boko Haram festgenommen. Nach Angaben des Militärs wurden die Extremisten in Maiduguri im Nordosten des Landes bei einem Begräbnisritual für einen getöteten Anführer gefasst. Die nigerianische Armee hatte in der vergangenen Woche eine Offensive gegen die Extremisten begonnen, nachdem Präsident Goodluck Jonathan den Ausnahmezustand über die Regionen im Nordosten verhängt hatte. Die Armee will dem seit vier Jahren andauernden Terror der Gruppierung ein Ende bereiten.

