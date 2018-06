Frankfurt/Main (dpa) - Eine Lufthansa-Maschine mit 67 Menschen an Bord ist wegen Triebwerksproblemen in Polen notgelandet. Wie ein Sprecher des Unternehmens bestätigte, war der Flug mit der Nummer LH 1363 am Morgen unterwegs von Katowice nach Frankfurt. Wegen der Probleme habe der Pilot nach dem Start über Funk "eine Notlage erklärt" und sei umgekehrt. Die Maschine vom Typ CR7 sei dann aber ohne Probleme aufgesetzt. Alle hätten das Flugzeug normal verlassen können. An Bord waren 63 Passagiere und 4 Crewmitglieder.

