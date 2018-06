Köln (AFP) Franziska van Almsick ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Der frühere Schwimmstar brachte am Pfingstwochenende einen kleinen Sohn zur Welt, wie ihr Management am Dienstag in Köln mitteilte. Mutter und Kind seien wohlauf. Der neugeborene Bruder ihres sechsjährigen ersten Kinds Don Hugo heißt demnach Mo Vito.

