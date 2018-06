Genf (AFP) Angesichts der Kämpfe um die syrische Kleinstadt Kusseir an der Grenze zum Libanon hat das UN-Kinderhilfswerk UNICEF zu dringender Hilfe für die dort lebenden Kinder und andere Zivilisten aufgerufen. UNICEF-Sprecherin Marixie Mercado sagte am Dienstag vor der Presse in Genf, die Lage sei "verzweifelt". Diejenigen, die aus der Stadt flüchteten, bräuchten jetzt vor allem eine Unterkunft und Trinkwasser.

