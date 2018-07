Bad Berleburg (dpa) - In Deutschland ist nach Angaben von Artenschützern erstmals seit Jahrhunderten wieder ein Wisent in freier Wildbahn zur Welt gekommen.

Die Leitkuh einer Herde, die Anfang April im Rothaargebirge freigelassenen wurde, habe Anfang Mai ein Kalb geboren, berichtete die Wisent-Welt Wittgenstein am Dienstag in Bad Berleburg (Kreis Siegen-Wittgenstein). Der Nachwuchs sei "putzmunter", sagte Ranger Jochen Born. Spaziergänger, die den scheuen Tieren zufällig begegneten, sollten aber besonderen Abstand halten. Denn die Mutter schütze ihr Junges instinktiv. Das Kalb ist das fünfte, das in dem Artenschutzprojekt zur Welt kam. Deshalb bekam es den Namen "Quintus". Vier Wisente waren zuvor noch im Gehege zur Welt gekommen. Insgesamt leben nun neun Wisente in freier Wildbahn im Rothaargebirge.