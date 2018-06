Washington (AFP) Durch einen schweren Wirbelsturm sind nach einem Medienbericht in der Umgebung der US-Stadt Oklahoma City mindestens sechs Menschen getötet worden. Der Tornado habe in einem Vorort ganze Wohnblöcke zerstört, berichtete der US-Nachrichtensender CNN. Der Lokalsender KFOR berichtete, in der 55.000-Einwohner-Vorstadt Moore südlich von Oklahoma seien auch zwei Schulen zerstört worden. Eine unbekannte Zahl von Schülern und Lehrern werde unter den Trümmern vermutet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.