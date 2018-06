Washington (AFP) Durch einen schweren Wirbelsturm sind nach Medienberichten bei der US-Stadt Oklahoma City mindestens zehn Menschen getötet worden. Der Tornado mit Windgeschwindigkeiten von bis 320 Stundenkilometern zerstörte in einem Vorort ganze Wohnblöcke, wie US-Medien am Montag (Ortszeit) berichteten. In einer schwer beschädigten Grundschule wurden laut dem Lokalsender KFOR 24 Menschen vermisst.

