Washington (AFP) Ein Tornado im US-Bundesstaat Oklahoma hat mehr als 90 Menschen in den Tod gerissen und eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. In Moore, einem Vorort von Oklahoma City, zerstörte der Wirbelsturm am Montag (Ortszeit) ganze Straßenzüge und schleuderte Autos wie Spielzeug durch die Luft. Die Rettungskräfte meldeten am Dienstag 91 Tote, darunter mindestens 20 Kinder, es wurden aber weitere Opfer befürchtet.

