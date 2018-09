Washington (dpa) - Der verheerende Tornado in Oklahoma hatte die höchste Stufe auf der in den USA gebräuchlichen Skala. Das teilte die US-Wetterbehörde mit. Es habe sich um einen Sturm der Stärke EF5 gehandelt, der mit Geschwindigkeiten von 320 Stundenkilometern über die Region hinwegraste, hieß es vom nationalen Wetterdienst. Zunächst hatte die Behörde von der zweithöchsten Stufe EF4 auf der erweiterten Fujita-Skala gesprochen. Damit schlug der Wirbelsturm mit der gleichen Kraft zu wie der katastrophale Sturm 1999 in Oklahoma, bei dem 36 Menschen ums Leben kamen.

