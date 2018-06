Bamberg (SID) - Bayern München hat sich im Topduell der Play-off-Halbfinals in der Basketball-Bundesliga einen eindrucksvollen Auftaktsieg gesichert. Bei Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg setzten sich die Bayern im ersten Spiel des vorweggenommenen Endspiels 98:85 (38:38) durch und gingen in der best-of-five-Serie 1:0 in Führung.

In der gewohnt hitzigen Atmosphäre der Bamberger Arena erwischten die Gastgeber einen starken Auftakt, gingen schnell 12:2 in Front und lagen zu Ende des ersten Viertels mit acht Punkten vorne. Die aggressiv verteidigenden Gäste schlugen vor den Augen von Präsident Uli Hoeneß mit einem starken zweiten Durchgang zurück und glichen das rasante Spiel bis zur Halbzeit aus.

Angeführt vom immer stärker werdenden Topscorer Tyrese Rice (25 Punkte) und vom deutschen Nationalspieler Jan-Hendrik Jagla (16) drehten die Münchener nach einem ausgeglichenen dritten Viertel im Schlussabschnitt noch einmal richtig auf und zogen bis auf 16 Punkte davon. Am Ende konnte Bamberg auch der starke Slowene Bostjan Nachbar (22) nicht mehr retten.

Das nächste Spiel der beiden Topfavoriten auf den Titel wird am Sonntag (19.05 Uhr/Sport1) in München ausgetragen.