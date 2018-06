San Antonio (SID) - Die San Antonio Spurs haben auch im zweiten Conference-Finale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihren Heimvorteil genutzt und sind im Westen gegen die Memphis Grizzlies mit 2:0 in Führung gegangen. Die Spurs, zuletzt 2007 Champion, mussten nach dem klaren 105:83 im ersten Duell dieses Mal in die Verlängerung, setzten sich dort aber mit 93:89 durch. Memphis hat in der Serie best of seven nun zweimal Heimrecht, zunächst am Samstag.

San Antonio sah angesichts einer 13-Punkte-Führung im Schlussviertel bereits wie der sichere Sieger aus, gab das Polster aber noch aus der Hand. Matchwinner der Texaner war dann Tim Duncan, der die ersten sechs Punkte in der Verlängerung erzielte. "Ich hasse es, wenn man so einen Vorsprung verspielt, aber zum Glück sind wir geduldig geblieben", sagte Duncan. Einen persönlichen Karriere-Rekord stellte San Antonios Tony Parker auf. Der Franzose, der auf 15 Punkte kam, lieferte 18 Assists.