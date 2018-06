Berlin (AFP) Nach der jüngsten Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) haben bislang nur wenige Banken und Sparkassen die Zinsen herabgesetzt - sowohl für Kreditnehmer als auch Sparer. Bei den Dispozinsen sei der Durchschnittszins zuletzt kaum gesunken, sagte der Inhaber der Finanzberatung FMH, Max Herbst, am Mittwoch in Frankfurt am Main. Auch für Anleger habe sich bei Tages- und Festgeld bisher kaum etwas getan.

