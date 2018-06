Essen (AFP) Acht europäische Energiekonzerne haben die Staats- und Regierungschefs der EU zu einer weitreichenden Reform des Emissionshandels aufgerufen. Gleichzeitig müsse die Europäische Union langfristige Ziele für das Senken der CO2-Emissionen festlegen, appellierten die Unterzeichner der gemeinsamen Erklärung an die Teilnehmer des EU-Gipfels am Mittwoch in Straßburg. Unterschrieben wurde der Appell von RWE, Enel, Eni, Eon, GasNatural Fenosa, GasTerra, GDF Suez und Iberdrola.

