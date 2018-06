Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat der geplanten zentralen Bankenaufsicht in der Euro-Zone grundsätzlich zugestimmt. Die EU-Volksvertretung billigte am Mittwoch in Straßburg einen im März mit der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten ausgehandelten Kompromiss. Demnach soll die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main für die Aufsicht der europäischen Banken zuständig sein. Die für das Inkrafttreten der Neuregelung erforderliche Schlussabstimmung über den gesamten Text wurde jedoch verschoben. Sie soll erst erfolgen, wenn sich die EZB vertraglich zur Rechenschaftspflicht gegenüber dem Europaparlament verpflichtet hat.

