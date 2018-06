München (AFP) Vor der Hauptversammlung der Deutschen Bank am Donnerstag in Frankfurt am Main haben Kleinaktionäre die Vorstände zur Rückzahlung ihrer Boni aufgefordert. Angesichts der vielen Skandale müssten Banker ihre Boni zurückzahlen, "wenn sich Geschäfte als verlustreich herausgestellt haben", sagte Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) der "Süddeutschen Zeitung" (Mittwochsausgabe). Dies gelte nicht nur für Mitarbeiter der zweiten Reihe, sondern auch für Vorstände.

