München (AFP) In zahlreichen Großstädten steigen die Mieten bei Neuvermietungen nach Erkenntnissen des Deutschen Mieterbundes (DMB) derzeit teilweise massiv an. Notwendig sei deshalb eine Obergrenze für sogenannte Wiedervermietungsmieten, forderte der Mieterbund am Mittwoch zum Auftakt des Deutschen Mietertages in München. Derzeit könnten Vermieter bei einem Mieterwechsel den Preis quasi nach Belieben festsetzen, kritisierte der DMB.

